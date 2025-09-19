Известный американский боец ММА рассказал о жизни в России

Американский боец ММА Джеффри Монсон назвал россиян щедрыми и любящими

Известный американский боец смешанного стиля (ММА) Джеффри Монсон рассказал о жизни в России. Соответствующее интервью публикует «Российская газета».

Ставший в 2018 году депутатом Государственного собрания Республики Башкортостан 54-летний спортсмен принял участие в Слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде. Так, Монсон признался, что очень хорошо относится к стране, в которой сейчас живет. «Для меня жить в России — это быть связанным с ней. Хочу, чтобы мы были вместе, ведь в России это чувство связанности больше, чем в любой другой стране мира», — заявил он.

Кроме того, на встрече с молодежью Монсон поделился впечатлениями о россиянах, назвав их щедрыми и любящими. «Когда у нас в Америке описывали русских или показывали их в кино, то это были какие-то бандиты. Но я люблю читать книги по истории и прочел достаточно о кризисе Первой мировой и о революции 1917 года. (...). Я хотел приехать и увидеть все это своими глазами. Когда я увидел Москву, она выглядела как на картинке, но люди оказались другими. А ведь, казалось бы, в России было столько войн, столько вторжений, что люди должны быть жесткими и холодными, но оказалось, что они щедрые и любящие», — подчеркнул он.

