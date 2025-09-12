Моя страна
16:35, 12 сентября 2025Моя страна

Финансист променял американскую мечту на жизнь в России

Финансист из США Чейз Андерсон отказался от американской мечты ради жизни в РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash на спорте

Чейз Андерсон, финансист из США, отказался от достижения американской мечты ради жизни в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

25-летний американец еще во время учебы в доминиканском университете в Калифорнии играл в баскетбол. Затем стал специалистом по финансовому делу большой компании, но спортивная игра так и осталась в его жизни.

Андерсон еще в 2024-м выставил себя на драфт, но никаких ответных предложений в его адрес не было. На фоне этого он решил отказаться от американской мечты и поехать жить в Россию.

Mash пишет, что Андерсон подошел как игрок клубу баскетбольной медиалиги в России, однако его название пока не раскрывается. Уже известно, что с американцем подписали контракт на два месяца. На данный момент Андерсон уверен, что соглашение с командой из медиабаскета принесет успех и станет для него «трамплином в большой спорт».

Ближе к октябрю молодой человек приедет в Россию. В настоящее время Андерсон готовится к долгому перелету и пишет заявление о переводе на удаленку в своей компании. Увидеть в новой стране он хочет многое, в том числе пожить в российской столице. В Москве американец желает побывать на Красной площади и собственными глазами увидеть главное здание Московского университета.

Ранее стало известно о математике Роланде Хильдебрандт, который вместе с семьей переехал жить в Россию из Германии. Тогда же ученый рассказал, как принял такое решение после 20 лет работы в престижном европейском университете.

Недавно также появились сообщения об итальянце, успешно устроившем жизнь в России вместе со своей семьей. В число самых красивых мест страны, по его мнению, вошли Москва, Алтай, Байкал и Шерегеш.

