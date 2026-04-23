12:34, 23 апреля 2026

Боль в пятке у женщины оказалась признаком смертельного заболевания

Mirror: Адвокат из Великобритании попыталась лечить рак массажем и потеряла ногу
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Адвокат из Великобритании по имени Кристин в 2021 году начала испытывать боль в правой пятке, которая оказалась симптомом редкого вида рака. Историю 42-летней женщины опубликовало издание Mirror.

Сначала врачи диагностировали британке малоберцовый тендинит — воспаление сухожилий на внешней стороне лодыжки. Ее попытались лечить массажем и растяжкой, но боль не утихала. В конце концов женщину отправили на магнитно-резонансную томографию, которая выявила опухоль. Врачи установили, что это хондросаркома — редкий рак костей.

Кристин сказали, что ее форма рака не поддается химиотерапии или лучевой терапии, а лечится хирургическим путем. В начале 2022 года она перенесла операцию по удалению опухоли и поначалу смогла вернуться к работе и нормальной жизни. Однако вскоре женщина вновь заметила небольшую припухлость в области пятки и лодыжки. Единственным выходом оставалась ампутация ноги ниже колена.

Уже после ампутации у женщины нашли еще одно онкологическое заболевание — рак легких четвертой стадии. В июне 2024 года врачи сказали ей, что она едва ли проживет еще пять лет. С тех пор Кристин перенесла несколько операций на легких и регулярно проходит диагностические осмотры, но не опускает руки.

Ранее учительница младших классов из Великобритании Оливия Гриффитс приняла симптомы смертельного заболевания за мигрень. Однако врачи диагностировали ей менингит.

