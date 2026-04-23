17:30, 23 апреля 2026

«Чебурашка» оказался лучшим в России по одному показателю

Фильм «Чебурашка» возглавил топ экранизаций в России за последние десять лет
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Чебурашка»

Российский фильм «Чебурашка» оказался на первом месте в списке лучших экранизаций в российском кинопрокате за последние десять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные кинокомпании Art Pictures Distribution.

«Лидером остается "Чебурашка" с результатом 6,79 миллиарда рублей», — сказали в пресс-службе студии.

Помимо него, в список вошла спортивная драма «Движение вверх» 2017 года и еще один детский фильм — сказка «По щучьему велению». 1 января в прокат вышло продолжение картины «Чебурашка», которое также возглавило российский прокат.

В ноябре 2025 года во время обсуждения поправок к бюджету в Государственной Думе Российской Федерации поспорили о национальной принадлежности Чебурашки. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров выдвинул свою версию происхождения всенародно любимого персонажа.

