Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:37, 23 апреля 2026Интернет и СМИ

Дуров стал шансонье Дуриковичем и выложил песню про ограничения Telegram

Маргарита Щигарева
Фото: Pavel Durov / Globallookpress.com

Основатель Telegram Павел Дуров написал песню в стиле шансон про ограничения работы мессенджера. Композицию он выложил в Telegram-канале.

Песня называется «Свой живой интернет». Исходя из публикации, она была создана с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

«В 90-х я любил создавать свои музыкальные треки в программах вроде FruityLoops. Сейчас возродил это хобби на базе современных инструментов», — рассказал Дуров. Он также заявил, что взял творческий псевдоним Дурикович и намерен публиковать и другие свои композиции.

Ранее сообщалось, что основатель Telegram прокомментировал требование Евросоюза к Венгрии открыть доступ детям к контенту об ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Он иронично назвал подход Европы к защите детей тонким.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok