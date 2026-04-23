Дуров стал шансонье Дуриковичем и выложил песню про ограничения Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров написал песню в стиле шансон про ограничения работы мессенджера. Композицию он выложил в Telegram-канале.

Песня называется «Свой живой интернет». Исходя из публикации, она была создана с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

«В 90-х я любил создавать свои музыкальные треки в программах вроде FruityLoops. Сейчас возродил это хобби на базе современных инструментов», — рассказал Дуров. Он также заявил, что взял творческий псевдоним Дурикович и намерен публиковать и другие свои композиции.

Ранее сообщалось, что основатель Telegram прокомментировал требование Евросоюза к Венгрии открыть доступ детям к контенту об ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Он иронично назвал подход Европы к защите детей тонким.