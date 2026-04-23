13:19, 23 апреля 2026Силовые структуры

Двое россиян избежали тюрьмы за контрабанду двигателей двойного назначения

В Оренбурге двух человек осудили за контрабанду двигателей двойного назначения
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Оренбурге двух человек осудили за контрабанду двигателей двойного назначения. Об этом сообщает ТАСС.

Как установил суд, двое жителей Оренбурга, директор и заместитель директора коммерческой организации, для получения прибыли организовали вывоз контрабандным способом на территорию Казахстана двигателя с двойным назначением, который может быть использован при создании военной техники.

Один из них подготовил фиктивные товарно-сопроводительные документы на изделие с недостоверным кодом товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Также он распорядился замотать товар в пленку с целью скрыть в кузове автомобиля, после чего двигатель был направлен через границу России.

В ходе проверки товарно-сопроводительных документов сотрудники таможни выявили несоответствие перемещаемого товара сведениям о нем.

Суд приговорил их к пяти годам и двум месяцам лишения свободы условно, а также штрафу в размере 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что попавшие в Россию 150 плиток темно-коричневого цвета оказались не шоколадом.

    Последние новости

    Буданов высказался о признании потерянных Украиной территорий

    На рыбалке под Москвой мальчик «поймал» свой глаз на крючок

    В России заявили об ответе в случае блокады Калининградской области Западом

    Зеленский сделал заявление о новом обмене пленными с Россией

    Зеленский высказался об «угрозе из Белоруссии»

    Публичный скандал стал причиной лишения статуса российского судьи

    Россиянам назвали неожиданную пользу сэндвичей

    В российском вузе создали руку-шахматиста с 3D-камерой

    Россияне стали занимать больше денег на покупку машин

    Олимпийская чемпионка порвала наряд для церемонии вручения премии

    Все новости
