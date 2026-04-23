Двое россиян избежали тюрьмы за контрабанду двигателей двойного назначения

В Оренбурге двух человек осудили за контрабанду двигателей двойного назначения

В Оренбурге двух человек осудили за контрабанду двигателей двойного назначения. Об этом сообщает ТАСС.

Как установил суд, двое жителей Оренбурга, директор и заместитель директора коммерческой организации, для получения прибыли организовали вывоз контрабандным способом на территорию Казахстана двигателя с двойным назначением, который может быть использован при создании военной техники.

Один из них подготовил фиктивные товарно-сопроводительные документы на изделие с недостоверным кодом товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Также он распорядился замотать товар в пленку с целью скрыть в кузове автомобиля, после чего двигатель был направлен через границу России.

В ходе проверки товарно-сопроводительных документов сотрудники таможни выявили несоответствие перемещаемого товара сведениям о нем.

Суд приговорил их к пяти годам и двум месяцам лишения свободы условно, а также штрафу в размере 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что попавшие в Россию 150 плиток темно-коричневого цвета оказались не шоколадом.