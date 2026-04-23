Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:10, 23 апреля 2026Россия

Двое взрослых и двое детей сгорели заживо в российском регионе

В Благовещенске двое взрослых и двое детей сгорели заживо в квартире
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Благовещенске двое взрослых и двое детей сгорели заживо в квартире. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Пожар произошел в квартире на третьем этаже, площадь возгорания составила 60 квадратных метров. В результате погибли семилетний мальчик, восьмилетняя девочка и двое взрослых, в том числе один пенсионер.

По словам соседей, перед трагедией в квартире произошла ссора. В данный момент возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Каргате в Новосибирской области многодетная мать и двое мужчин заживо сгорели при пожаре в частном доме. У жертвы осталось трое детей. По факту случившегося была организована проверка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok