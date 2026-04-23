Двое взрослых и двое детей сгорели заживо в российском регионе

В Благовещенске двое взрослых и двое детей сгорели заживо в квартире. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Пожар произошел в квартире на третьем этаже, площадь возгорания составила 60 квадратных метров. В результате погибли семилетний мальчик, восьмилетняя девочка и двое взрослых, в том числе один пенсионер.

По словам соседей, перед трагедией в квартире произошла ссора. В данный момент возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Каргате в Новосибирской области многодетная мать и двое мужчин заживо сгорели при пожаре в частном доме. У жертвы осталось трое детей. По факту случившегося была организована проверка.