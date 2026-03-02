Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:41, 2 марта 2026Россия

Многодетная россиянка и двое мужчин заживо сгорели в частном доме

В Новосибирской области многодетная мать и двое мужчин заживо сгорели в доме
Майя Назарова

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Новосибирской области»

В Каргате в Новосибирской области многодетная мать и двое мужчин заживо сгорели при пожаре в частном доме. Об этом стало известно порталу Ngs.ru.

Кроме того, в доме находился еще один россиянин, его из огня спас сотрудник ДПС. Пострадавшего с ожогами доставили в больницу.

У 30-летней россиянки, ставшей жертвой пожара, остались трое детей. Во время тушения возгорания пожарные нашли сначала женщину без признаков жизни, а затем остальных.

По факту случившегося организовали проверку.

До этого сообщалось, что житель Московской области потерял при пожаре жену с тремя детьми и получил срок.

Еще раньше в Уссурийске женщине дали 2 года и 3 месяца колонии за сгоревших в пожаре детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил об ударе по резиденции Нетаньяху. Армия Израиля быстро ответила

    «Москвич» объявил цены на новую линейку кроссоверов для России

    Россиянка обвинила полицейского в изнасиловании и попала под следствие

    Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске воспользовались правом из Конституции России

    Десятки россиян застряли на любимом курорте богачей из-за отмены рейсов на Ближнем Востоке

    Иран ударил по НПЗ еще в одной ближневосточной стране

    Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии

    Угрозу для Китая остаться без иранской нефти оценили

    Жильцы нового дома в российском городе пожаловались на потопы из-за дырявой крыши

    В Иране заявили об атаке на руководство Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok