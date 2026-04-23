16:14, 23 апреля 2026

Джиган рассказал о напряженных отношениях со старшей дочерью

Ольга Коровина

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) рассказал о напряженных отношениях со старшей дочерью Ариелой. Его комментарий приводит МУЗ ТВ.

Музыкант признался, что не общается с 14-летней Ариелой. Он пояснил, что доверил воспитание девочки бывшей жене Оксане Самойловой.

«Не общаюсь, да, натянутые отношения. Слушайте, она подросток. Она хочет свободы, легкости», — сообщил Джиган.

Рэпер подчеркнул, что ситуация является для него болезненной, однако он не хочет давить на ребенка. «Я общаюсь со многими родителями, многие говорят, что это нормально», — добавил он.

Джиган и блогерша Оксана Самойлова официально развелись 1 апреля. Пара состояла в отношениях с 2010 года, у бывших супругов есть четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.

    Последние новости

    В ЕС захотели погасить кредит Украине за счет «репараций» России

    В России пополнили список работающих без интернета сайтов

    Зеленский объяснил свое требование вступления в Евросоюз

    Россиянин с шилом напал на отчима из-за продажи квартиры

    В России ответили на заявления Киева о будущем Донбасса

    Трамп приказал уничтожать все корабли в Ормузском проливе при одном условии

    Пользователям Windows 11 пообещали стабильность

    В России подготовили новую стратегию развития автопрома

    Рудковская в купальнике похвасталась аксессуарами на полмиллиона рублей

    Миллиардный сговор российского бизнесмена с экс-министром раскрыли

    Все новости
