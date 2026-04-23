Джиган рассказал о напряженных отношениях со старшей дочерью

Джиган признался, что не общается с дочерью Ариелой после развода с Самойловой

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) рассказал о напряженных отношениях со старшей дочерью Ариелой. Его комментарий приводит МУЗ ТВ.

Музыкант признался, что не общается с 14-летней Ариелой. Он пояснил, что доверил воспитание девочки бывшей жене Оксане Самойловой.

«Не общаюсь, да, натянутые отношения. Слушайте, она подросток. Она хочет свободы, легкости», — сообщил Джиган.

Рэпер подчеркнул, что ситуация является для него болезненной, однако он не хочет давить на ребенка. «Я общаюсь со многими родителями, многие говорят, что это нормально», — добавил он.

Джиган и блогерша Оксана Самойлова официально развелись 1 апреля. Пара состояла в отношениях с 2010 года, у бывших супругов есть четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.