16:14, 23 апреля 2026

Фермеры стали отказываться выращивать «невыгодное» зерно в России

НСН: Отмена пошлин на экспорт поможет российскому рынку, но этого мало
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Без пошлин на вывоз зерна сельскохозяйственный рынок России выровняется. При этом сейчас мелкие и средние фермеры продолжают работать в убыток, указал президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Об этом он сказал в беседе с НСН.

Злочевский прокомментировал новую инициативу Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) по отмене экспортных пошлин на зерно. Он отметил, что подобные меры должны помочь российскому рынку восстановиться, однако этого недостаточно.

По его мнению, такие «отмены» полезны, так как с их помощью удастся выровнять условия на отечественном рынке. Но важно влияние на доллар, который сейчас ослабляется. Злочевский указал, что уже были моменты, когда падал интерес к выращиванию зерна из-за сложившихся обстоятельств. Все это приводило к стагнации на рынке и сокращению посевных площадей с пшеницей в стране. Бизнес просто переключался на более рентабельные культуры: масличные и бобовые, пояснил специалист.

Он счел важным в целом переориентировать аграрную политику. По его словам, доходы надо оставлять в карманах сельхозпроизводителя.

Сейчас такие условия, что производство демотивировано. Это неизбежно приведет к сокращению урожая

Аркадий Злочевскийпрезидент РЗС

В заключение он отметил, что если поддерживать «крестьян», то все начнет улучшаться. В частности, наладится снабжение населения качественным продовольствием.

Ранее в России захотели отменить экспортные пошлины на зерновые, зернобобовые и масличные культуры. Такое предложение было сформировано АККОР. Его направили в правительство, парламент и Минсельхоз.

    Последние новости

    В ЕС захотели погасить кредит Украине за счет «репараций» России

    В России пополнили список работающих без интернета сайтов

    Зеленский объяснил свое требование вступления в Евросоюз

    Россиянин с шилом напал на отчима из-за продажи квартиры

    В России ответили на заявления Киева о будущем Донбасса

    Трамп приказал уничтожать все корабли в Ормузском проливе при одном условии

    Пользователям Windows 11 пообещали стабильность

    В России подготовили новую стратегию развития автопрома

    Рудковская в купальнике похвасталась аксессуарами на полмиллиона рублей

    Миллиардный сговор российского бизнесмена с экс-министром раскрыли

    Все новости
