Финансист назвала способ накопить на достойную пенсию

Финансист Ермилова: Повысить пенсию можно с помощью долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) позволяет гражданам России увеличить объем пенсионных накоплений и является одним из наиболее надежных и перспективных инвестиционных инструментов. Такое мнение высказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова в беседе с РИА Новости.

«Заключаете договор с негосударственным пенсионным фондом и регулярно вносите средства. Государство добавляет к взносам софинансирование (до 36 тысяч рублей в год в течение 10 лет), а также предоставляет ежегодный налоговый вычет (до 52 тысяч рублей при ставке НДФЛ 13 процентов)», — пояснила эксперт.

По словам Ермиловой, при разработке инвестиционной стратегии следует учитывать уровень инфляции и другие факторы, способные повлиять на покупательную способность денег.

Объем господдержки в рамках софинансирования зависит от размера дохода гражданина, уточнила финансист. Она также обратила внимание, что участники программы могут самостоятельно определить формат получения выплат после наступления пенсионного возраста или по истечении 15 лет с момента заключения договора. Доступны два варианта: получать деньги в виде периодических платежей на протяжении всей жизни либо оформить единовременную выплату.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что с 1 октября 2026 года в России проиндексируют выплаты военным пенсионерам — как получающих пенсии по линии Минобороны, так и по линии всех других силовых ведомств. Размер индексации зависит от изменения денежного довольствия действующих военнослужащих.