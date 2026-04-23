ФСБ задержала желающего вступить в ряды украинских военных россиянина

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
09:24, 23 апреля 2026

ФСБ задержала жителя Кубани, желающего вступить в ряды украинских военных
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Краснодарском крае сотрудники УФСБ задержали 27-летнего местного жителя, который пытался выехать из России для вступления в ряды украинских военных. Об этом пишет ТАСС.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 30, 205.5 УК РФ («приготовление к участию в деятельности террористической организации»).

Задержанный хотел стать частью украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного на территории России. По версии правоохранителей, мужчина сам установил связь с представителем объединения через Telegram. В результате он получил инструкции от куратора и попытался выехать из России.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил 25-летнего жителя Адыгеи к 14 годам лишения свободы за вербовку в международную террористическую организацию (МТО).

