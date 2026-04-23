Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 23 апреля 2026

Гадкая интимная привычка мужчины погасила либидо его избранницы

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BLACKDAY / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit рассказала о том, как завела отношения на расстоянии и была всем довольна, но в итоге гадкая интимная привычка мужчины погасила ее либидо. Своей историей женщина поделилась в разделе Sex.

По словам автора поста, сначала в ее отношениях на расстоянии все шло хорошо, они с мужчиной много общались вели содержательные беседы. Однако вскоре бойфренд прислал ей откровенное видео о том, как мастурбирует и эякулирует, при этом издавая множество «порнографических» звуков и совершая преувеличенные жесты на камеру.

Женщина приняла ролик за шутку, но мужчина стал присылать ей по два таких видео в день. Из-за этого влечение к нему начало утихать. «Его интеллектуальная привлекательность исчезает из-за таких нарочитых сексуальных видео. Как попросить его остановиться, не навредив его самооценке?» — задалась вопросом она.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022

В комментариях многие посоветовали подходить к вопросу аккуратно и не говорить, что ролики сводят на нет влечение к мужчине — вместо этого можно предложить обменяться фото и видео, которые девушке нравятся. «Как насчет "Эй, я ценю, что ты шлешь мне видео, но не обязательно делать это так часто, я не любительница порно". Если он не поймет, то просто не смотри их», — посоветовали ей.

Кроме того, в комментариях порекомендовали один еще более аккуратный способ прекратить пересылку видео с мастурбацией. «Скажи ему прекратить, потому что твоя мама или коллега случайно увидела один ролик», — призвал один из пользователей.

Некоторые при этом назвали такое количество порнороликов тревожным знаком и посоветовали женщине задуматься о том, действительно ли она хочет продолжать отношения с этим мужчиной. А другие пользователи заступилист за бойфренда автора. «Некоторые люди проживают свою сексуальность только через крайне перформативные действия и получают от этого удовольствие и удовлетворение. Не осуждайте его, а скажите, что эротические видео несовместимы с тем, что вы ищете и что вас трогает в сексе», — порекомендовали женщине.

Ранее пользовательница Reddit рассказала о том, как решила признаться новому партнеру в своем фетише и вскоре пожалела об этом. По словам женщины, два месяца назад она рассказала бойфренду, что ей нравится легкое подчинение, и попросила мужчину жестко комментировать свои действия во время секса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В любой момент». Песков заявил о готовности Путина принять Зеленского в Москве, но с одной целью

    Американский профессор назвал массовым психозом одно дерзкое решение Запада

    Названо наказание для готовившего диверсию на Транссибирской магистрали

    Момент атаки украинского БПЛА по жилому дому в Самаре попал на видео

    Гадкая интимная привычка мужчины погасила либидо его избранницы

    Россиянам назвали признаки опасных кредитов

    Женщина поймала и избила тайно снимавшего ее в туалете извращенца

    Квартиры повредились в результате атаки БПЛА в российском городе

    Россиянин погиб в результате атаки БПЛА на промышленное предприятие

    Развеяны мифы об Android-смартфонах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok