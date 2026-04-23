19:58, 23 апреля 2026Мир

Израиль пригрозил погрузить Иран в «эпоху тьмы и камня»

Кац: Израиль вернет Иран в эпоху тьмы и камня
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Следующие удары Израиля по Ирану в случае одобрения США будут направлены на энергетические и электроэнергетические объекты, что должно вернуть Исламскую Республику в «эпоху тьмы и камня». Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац, его слова передает «9-й канал Израиля».

«На этот раз атака будет иной и смертоносной и нанесет разрушительные удары по самым уязвимым местам — в продолжение тех огромных ударов, которые иранский террористический режим получил до сих пор и которые потрясут и разрушат его основы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Иран подготовил «новые сюрпризы» для США и Израиля в случае возобновления боевых действий после окончания режима прекращения огня.

По данным Tasnim, Иран на протяжении последних двух недель «всегда считал вероятность начала войны высокой» и поэтому «осуществил некоторые военные перемещения и подготовил новый список целей».

