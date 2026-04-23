Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:08, 23 апреля 2026Мир

Израиль заявил о готовности уничтожить династию Хаменеи

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Исраэль Кац. Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Израиль готов уничтожить иранскую династию Хаменеи при соответствующем сигнале от США. Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац, его слова передает 9-й канал Израиля.

По словам Каца, Тель-Авив готов к возобновлению войны с Тегераном. Он добавил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже обозначила цели для возможных атак.

«Мы ждем зеленого света от США — в первую очередь, чтобы завершить ликвидацию династии Хаменеи», — заявил глава Минобороны.

Ранее издание The New York Times сообщило, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения после атак США и Израиля, включая сильные ожоги лица, затрудняющие речь, и может нуждаться в пластической операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok