18:43, 23 апреля 2026Мир

Раскрыто состояние получившего ранения верховного лидера Ирана

NYT: Хаменеи получил ожоги лица и может нуждаться в операции
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Hamed Jafarnejad / ISNA / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения после атак США и Израиля, включая сильные ожоги лица, затрудняющие речь, и может нуждаться в пластической операции. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Его окружает в основном группа врачей и медицинского персонала, которые лечат ранения, полученные им в результате авиаударов», — сказано в сообщении.

По имеющимся данным, Хаменеи уже перенес несколько хирургических вмешательств. В частности, ему трижды оперировали одну ногу, и в дальнейшем может потребоваться протезирование. Также была проведена операция на руке, функции которой постепенно восстанавливаются.

Несмотря на полученные травмы, отмечается, что верховный лидер Ирана сохраняет ясность ума и активность. Однако, согласно изданию, Хаменеи не записывает видео- или аудиообращения, поскольку «не хочет выглядеть уязвимым или слабым в своем первом публичном выступлении».

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.

