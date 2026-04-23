18:39, 23 апреля 2026Мир

Кремль предупредил о возвращении полной конфронтации с НАТО

Виктория Кондратьева

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Военные учения Польши и Франции говорят о возвращении полной конфронтации с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это прямое проявление военного строительства, которое имеет своею направленностью Российскую Федерацию. Возвращается полная конфронтация», — предупредил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия видит всплеск милитаризма в Европе, а также наблюдает проявление «достаточной агрессивности» в отношении Москвы.

Ранее стало известно, что Франция и Польша планируют провести совместные учения Военно-воздушных сил, в ходе которых будут отрабатываться удары по целям в России.

