Момент атаки украинского БПЛА по жилому дому в Самаре попал на видео

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атакуют беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Самарскую область. Один вражеский беспилотник влетел в жилую многоэтажку в Самаре, кадрами момента удара поделился телеграм-канал Shot.
На кадрах слышен громкий звук взрыва и видно яркое огненное пламя. Крышу здания и верхние этажи сильно разворотило.
Как сообщает губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем официальном телеграм-канале, в результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован.
Кроме того, украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске, в результате чего погиб один человек.
В Самарской области продолжает действовать угроза атаки БПЛА.