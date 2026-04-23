Момент атаки украинского БПЛА по жилому дому в Самаре попал на видео

Момент атаки БПЛА ВСУ по жилому многоэтажному дому в Самаре попал на видео

Telegram-канал Shot

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атакуют беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Самарскую область. Один вражеский беспилотник влетел в жилую многоэтажку в Самаре, кадрами момента удара поделился телеграм-канал Shot.

На кадрах слышен громкий звук взрыва и видно яркое огненное пламя. Крышу здания и верхние этажи сильно разворотило.

Как сообщает губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем официальном телеграм-канале, в результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске, в результате чего погиб один человек.

В Самарской области продолжает действовать угроза атаки БПЛА.