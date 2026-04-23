Муж поставил отказавшуюся ему готовить жену перед сложным выбором

Пользователь Reddit с ником Minute-Carry-2643 рассказал о конфликте с женой, спровоцированном ее нежеланием взять на себя приготовление пищи. Автор уточнил, что это было одним из условий перед вступлением в брак.

«Мы вместе уже три года, а отношения оформили год назад, детей у нас нет. Мне — 40 лет, ей — 36. В предыдущем браке она была домохозяйкой. Когда мы начали встречаться, она сказала, что ей это нравится, и спросила, устраивает ли меня это, отметив, что хорошо готовит. Я не возражал», — написал мужчина.

Он уточнил, что сам всегда хорошо зарабатывал, при этом был бережливым и откладывал больше половины своего дохода. Кроме того, у него уже был свой дом, за который он выплатил ипотеку. После туристической поездки в Колумбию паре пришла в голову идея о переезде в эту страну, причем жить они могли бы за счет сбережений и на деньги от сдачи дома автора в аренду.

«Мы живем здесь уже два месяца, и моя жена перестала готовить и убирать так, как раньше. Она говорит, что еда здесь такая дешевая, что смысла в готовке просто нет. Я ответил на это, что предпочитаю домашнюю еду и что если она не выполняет свою часть сделки, то ей нужно найти работу, а я могу просто нанять местного жителя за 400 долларов в месяц», — рассказал автор.

«Женщину это предложение привело в ярость. Она отметила, что не сможет найти нормальную работу в стране со столь дешевой рабочей силой. Мужчина заявил, что ему удалось найти финансово привлекательный сценарий для себя, а потому и его супруга может попробовать пойти тем же путем. Но она считает несправедливым, что ей придется готовить и убирать, пока я "просто бездельничаю"», — заключил автор.

