Мужчина наткнулся на останки маленьких детей во время прогулки с собакой

В США в водосточной трубе нашли останки трех маленьких детей

В городе Мемфис, США, нашли останки трех маленьких детей. Об этом сообщает People.

Первым на кости наткнулся мужчина, выгуливавший собаку. Во время прогулки по лесу он обнаружил маленький череп и тут же вызвал полицейских. Мужчина предполагал, что найденные им останки принадлежат животным. Однако полиция сразу определила, что перед ними человеческий череп.

Ожидая найти больше останков, полицейские стали осматривать близлежащую территорию. Спустя пару недель они обнаружили еще один череп и 14 детских костей в водосточной трубе, расположенной неподалеку от первой находки.

Согласно судмедэкспертизе, останки принадлежат трем детям в возрасте от трех до семи лет. Они пролежали в лесу несколько лет. Другие обстоятельства их смерти пока неизвестны. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Республике Тринидад и Тобаго нашли таинственные останки 50 младенцев и шести взрослых. Предполагается, что это тайное захоронение невостребованных трупов.