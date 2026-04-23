Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:32, 23 апреля 2026

Мужчина наткнулся на останки маленьких детей во время прогулки с собакой

В США в водосточной трубе нашли останки трех маленьких детей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: sophiecat / Shutterstock / Fotodom

В городе Мемфис, США, нашли останки трех маленьких детей. Об этом сообщает People.

Первым на кости наткнулся мужчина, выгуливавший собаку. Во время прогулки по лесу он обнаружил маленький череп и тут же вызвал полицейских. Мужчина предполагал, что найденные им останки принадлежат животным. Однако полиция сразу определила, что перед ними человеческий череп.

Ожидая найти больше останков, полицейские стали осматривать близлежащую территорию. Спустя пару недель они обнаружили еще один череп и 14 детских костей в водосточной трубе, расположенной неподалеку от первой находки.

Материалы по теме:
Монстр из ниоткуда Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Монстр из ниоткудаПропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
2 октября 2020
80 дней в подвале ужасов. Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
80 дней в подвале ужасов.Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
20 августа 2022

Согласно судмедэкспертизе, останки принадлежат трем детям в возрасте от трех до семи лет. Они пролежали в лесу несколько лет. Другие обстоятельства их смерти пока неизвестны. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Республике Тринидад и Тобаго нашли таинственные останки 50 младенцев и шести взрослых. Предполагается, что это тайное захоронение невостребованных трупов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер телеведущий и продюсер Алексей Пиманов. Скандальные репортажи в его программе «Человек и закон» сотрясали всю Россию

    В Армении на факельном шествии сожгли флаг Турции

    КСИР вмешались в переговоры Ирана и США

    Трамп прокомментировал отставку министра ВМС США

    Врач призвал россиян делать салат с сорняком и назвал его деликатесом

    Раздражающую особенность Windows устранили

    Украинская штангистка отказалась от фото с россиянкой на чемпионате Европы

    13-летний мальчик сбросил на туристку статуэтку языческого божества и лишил ее жизни

    Повышение квалификации назвали важным условием на современном рынке труда

    Россиянам развеяли страшный миф о попадании молнии в авто

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok