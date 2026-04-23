14:11, 23 апреля 2026

На фронте назвали главную проблему в борьбе с украинскими БПЛА

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Качество работы и количество российских и украинских операторов БПЛА постоянно растет, однако противник располагает несколькими преимуществами, из-за которых боевые действия на передовой заметно усложняются. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал начальник разведки артиллерийского дивизиона с позывным Сокол.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают дроны в огромных количествах, а потому «не боятся их расходовать». Во-вторых, отмечает разведчик, неприятель постоянно совершенствует схемы передачи сигнала: например, устанавливает системы Starlink на высотные дроны самолетного типа.

«Но главная проблема — постоянная смена частот. Как только они понимают, что наши средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) адаптировались, почти сразу переходят на новые», — указал Сокол.

При этом он указал, что армия России постоянно ищет новые способы борьбы с украинскими дронами. Время от времени подчиненным Сокола удается сбивать беспилотники вне зависимости от их типа, но «все зависит от того, какие средства есть в наличии».

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что между Киевом и Москвой идет постоянное соревнование в численности и качестве подразделений беспилотных систем. Среди главных проблем украинских частей БПЛА он выделил сферу закупок, организационно-штатные перемены и поддержку R&D-мастерских (от Research and Development).

