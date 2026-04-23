Обнародованы кадры с места жестокой расправы россиянина над возлюбленной и ее ребенком

СК: В доме убитой жительницы Рязанской области и ее ребенка работают следователи

Обнародованы кадры с места жестокой расправы россиянина над 26-летней возлюбленной и ее годовалым ребенком в Рязанской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

На видео показан бирюзовый дом с белыми наличниками на окнах. На его территории, как и внутри, работают сотрудники ведомства.

Ранее появилась информация о задержании фигуранта, однако, как сообщает региональное следственное управление СК России, местонахождение подозреваемого устанавливается.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

Как сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, подозреваемый встретился с потерпевшей. Вместе они выпивали и в какой-то момент из-за ревности он схватил нож и расправился с женщиной и ее ребенком.

Ранее сообщалось, что фигурант — житель Пензенской области ранее судимый за умышленное применение тяжкого вреда здоровью. Он познакомился с женщиной в интернете. Уточняется, что в Кадом мужчина приезжал на вахту.

