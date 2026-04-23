Россиянин жестоко изрезал возлюбленную и ее годовалого ребенка

Под Рязанью задержан мужчина, убивший сожительницу и ее годовалого ребенка

В Рязанской области задержан 29-летний мужчина, жестоко расправившийся с 26-летней возлюбленной и ее годовалым ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В отношении него возбуждено уголовное дело.

По данным канала, все произошло в поселке Кадом. В одном из домов ночью были найдены пострадавшие с множественными ранениями.

Фигурант — ранее судимый за умышленное применение тяжкого вреда здоровью житель Пензенской области. Он познакомился с девушкой в интернете. Уточняется, что в Кадом мужчина приезжал на вахту.

По предварительной информации, он мог совершить преступление из-за ревности.

Ранее сообщалось, что историк Олег Соколов, расчленивший возлюбленную в Санкт-Петербурге, отбыл половину назначенного ему срока и высказал одну просьбу.