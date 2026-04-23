01:16, 23 апреля 2026Мир

На Западе назвали последствия новых антироссийских санкций

Мема: 20-й пакет санкций ЕС ударит по Украине
Евгений Силаев

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) ударит по Украине. Последствия ограничений назвал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.

«Европейские депутаты, хлопающие в ладоши по поводу 20-го пакета санкций против России, на самом деле хлопают в ладоши за еще большее опустошение Украины. Европа не имеет никакого морального права вводить санкции, она работает на продолжение войны», — подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал западные антироссийские санкции детским садом на фоне ограничительных мер, которые внедряют российские компании и ведомства. Так депутат высказался о введении нового, 20-го пакета со стороны Евросоюза.

