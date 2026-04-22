15:04, 22 апреля 2026ЭкономикаЭксклюзив

В России назвали детским садом новые санкции ЕС

Депутат Делягин назвал санкции ЕС против России детским садом
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал западные антироссийские санкции детским садом на фоне ограничительных мер, которые внедряют российские компании и ведомства. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказался о введении нового 20-го пакета со стороны Евросоюза.

«Они наносят нам не более 10 процента ущерба от того ущерба, который мы сейчас несем. Поэтому, конечно, это обидно. Конечно, это неприятно. Конечно, это болезненно для кого-то. Но в целом это как потерять гривенник по дороге на похороны. Поэтому некритично», — заявил депутат.

По словам политика, большее влияние на экономику сегодня оказывают фактический запрет кредитования для всего реального сектора, блокирование разумного протекционизма, а также произвол монополий.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) одобрил введение нового 20-го пакета антироссийских санкций.

22 апреля Украина запустила перекачку нефти по трубопроводу «Дружба». Отмечается, что первые партии сырой нефти должны поступить в Венгрию и Словакию не позднее 23 апреля.

Днем ранее, 21 апреля, Венгрия и Словакия подтвердили, что поддержат введение Европейским союзом (ЕС) новых санкций против России в случае возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

