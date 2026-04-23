Артиллерист ВС РФ Лис: Бойцы ВСУ погибают из-за любви к комфорту

Украинские военные порой ведут себя слишком расслабленно на передовой, предпочитая добираться до передовых позиций на бронетранспортерах, пикапах и гражданских машинах. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» заместитель командира взвода управления артиллерийской разведки с позывным Лис.

По его словам, в Вооруженных силах России (ВС РФ) логистика в прифронтовой зоне, особенно на так называемой последней миле, чаще всего «идет ногами».

«Военнослужащие буквально несут боекомплект и припасы на своем горбу. Украинцы же до сих пор нередко выбирают комфорт — и за это расплачиваются. (...) Именно эта любовь к комфорту и позволяет нам их уничтожать», — рассказал Лис.

При этом он отметил, что в случае артиллерийских подразделений дело обстоит сложнее, поскольку больше одного 40-килограммового снаряда «на себе не утащишь».

«Поэтому в ход идут квадроциклы или наземные роботизированные комплексы, хотя и не всегда», — заключил военнослужащий.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что между Киевом и Москвой идет постоянное соревнование в численности и качестве подразделений беспилотных систем. Среди главных проблем украинских частей БПЛА он выделил сферу закупок, организационно-штатные перемены и поддержку R&D-мастерских (от Research and Development).