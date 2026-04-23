Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:39, 23 апреля 2026

Названа неочевидная причина ухудшения зрения весной

Офтальмолог Шамарова: На весеннее ухудшение зрения влияет синдром сухого глаза
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

С наступлением весны люди замечают, что глаза стали быстрее уставать, появилась сухость, ухудшилась четкость зрения, рассказала офтальмолог сети оптик «Счастливый взгляд» Анна Шамарова. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила неочевидные причины этой проблемы.

Врач заявила: зрение не может ухудшаться в зависимости от времени года. Однако, по ее словам, субъективно влиять на качество зрения могут сезонные факторы, прежде всего сезонная аллергия. «Весной значительно увеличивается концентрация пыли и пыльцы в воздухе, и даже у людей без выраженной аллергии могут появляться раздражение, покраснение, зуд и слезотечение глаз. Из-за этого страдает слезная пленка, которая защищает глаза от внешних раздражителей. Когда она становится нестабильной, мы начинаем видеть хуже, появляется ощущение размытости картинки», — объяснила доктор.

Кроме того, на весеннее ухудшение зрения влияет синдром сухого глаза, с которым сталкиваются более 60 процентов людей, добавила Шамарова. На его обострение влияют перепады температуры, сильный ветер, сухой воздух в помещениях, а также высокая зрительная нагрузка при работе за компьютером. Человек под воздействием этих факторов начинает чаще моргать, чувствует резь и жжение в глазах, а к вечеру может замечать снижение качества зрения. Однако это не истинное ухудшение, а функциональное, которое со временем проходит, отметила врач.

Также свою роль играет изменение светового режима. Весной увеличивается продолжительность дня, солнце становится ярче, появляется больше бликов от различных поверхностей. Это повышает нагрузку на зрительную систему, особенно если у пациента есть нарушения зрения и он не носит коррекцию. В таких условиях человек много щурится, испытывает дискомфорт и может хуже видеть вдаль

Анна Шамароваврач-офтальмолог

Ранее офтальмолог Мария Чурганова оценила эффективность очков для защиты зрения при работе за компьютером. Такие очки не спасут от ухудшения зрения, заявила врач.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС захотели погасить кредит Украине за счет «репараций» России

    В России пополнили список работающих без интернета сайтов

    Зеленский объяснил свое требование вступления в Евросоюз

    Россиянин с шилом напал на отчима из-за продажи квартиры

    В России ответили на заявления Киева о будущем Донбасса

    Трамп приказал уничтожать все корабли в Ормузском проливе при одном условии

    Пользователям Windows 11 пообещали стабильность

    В России подготовили новую стратегию развития автопрома

    Рудковская в купальнике похвасталась аксессуарами на полмиллиона рублей

    Миллиардный сговор российского бизнесмена с экс-министром раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok