Обыски из-за наводнения в Дагестане попали на видео

СК провел обыски в рамках дела, возбужденного после наводнения в Дагестане

В рамках уголовного дела, возбужденного после наводнения в Дагестане, проведены обыски в кабинетах ФГБУ «Управление Дагмелиоводхоза» и министерстве природных ресурсов и экологии региона. Оперативное видео со следственными действиями предоставили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видны сотрудники СК, предъявляющие чиновникам документы об обыске, показан осмотр сейфов и шкафов в кабинетах.

В ходе обыска изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия, отметили в СК. В ходе расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и халатности устанавливаются конкретные должностные лица, чьи действия привели к негативным последствиям.

По версии следствия, с 2009-го по март 2026 года сотрудники администрации Махачкалы и государственных органов оформили права собственности граждан на земельные участки в водоохранной зоне и русле реки, где строительство запрещено. Также были выданы разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, которые впоследствии были признаны недействительными, но самовольные постройки так и не были снесены. Засыпка русла реки привела в затруднению свободного течения воды, вследствие чего возникла угроза подтопления прилегающих территорий.

Ранее МЧС России сообщило, что паводковая ситуация в Дагестане и Чечне стабилизируется. Однако подтопленными остаются 117 жилых домов, 122 приусадебных участка и 6 участков автомобильных дорог.