Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:11, 23 апреля 2026

Обыски из-за наводнения в Дагестане попали на видео

СК провел обыски в рамках дела, возбужденного после наводнения в Дагестане
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В рамках уголовного дела, возбужденного после наводнения в Дагестане, проведены обыски в кабинетах ФГБУ «Управление Дагмелиоводхоза» и министерстве природных ресурсов и экологии региона. Оперативное видео со следственными действиями предоставили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видны сотрудники СК, предъявляющие чиновникам документы об обыске, показан осмотр сейфов и шкафов в кабинетах.

В ходе обыска изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия, отметили в СК. В ходе расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и халатности устанавливаются конкретные должностные лица, чьи действия привели к негативным последствиям.

По версии следствия, с 2009-го по март 2026 года сотрудники администрации Махачкалы и государственных органов оформили права собственности граждан на земельные участки в водоохранной зоне и русле реки, где строительство запрещено. Также были выданы разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, которые впоследствии были признаны недействительными, но самовольные постройки так и не были снесены. Засыпка русла реки привела в затруднению свободного течения воды, вследствие чего возникла угроза подтопления прилегающих территорий.

Ранее МЧС России сообщило, что паводковая ситуация в Дагестане и Чечне стабилизируется. Однако подтопленными остаются 117 жилых домов, 122 приусадебных участка и 6 участков автомобильных дорог.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обратился к США по поводу Украины

    В США объяснили потерю разведчика MQ-4C Triton над Персидским заливом

    В MLS вратарь забил гол в добавленное время и принес своей команде ничью

    Дуров стал шансонье Дуриковичем и выложил песню про ограничения Telegram

    Предложение обнулить ставку ипотеки для многодетных жестко раскритиковали в Госдуме

    Словакия подтвердила возобновление поставок нефти по «Дружбе»

    Девочку засосало в слив бассейна на глазах у друзей

    Мужчина перепутал педали в автомобиле, погубил двоих друзей и отделался штрафом

    Раскрыта причина проверки следователями «Вредных советов» Остера

    Названы проблемы кроссовера Geely

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok