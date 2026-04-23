13:25, 23 апреля 2026

Пашинян снова высказался о выходе Армении из ОДКБ

Пашинян: Окончательный выход Армении из ОДКБ зависит от обстоятельств
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Окончательный выход Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) зависит от обстоятельств. Такое заявление сделал премьер-министр страны Никол Пашинян во время общения с журналистами.

«Выйдем ли мы де-юре и окончательно или нет — это другой разговор. Я не могу сейчас сказать. Следовательно, будем действовать по ситуации», — высказался он.

Пашинян также напомнил, что его предвыборная программа не предполагает шагов по размораживанию членства в организации. Какие обстоятельства могут подтолкнуть Армению на этот шаг премьер-министр не уточнил.

1 апреля Никол Пашинян во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил причину неучастия Армении в ОДКБ. По его словам, это происходит из-за невозможности объяснить гражданам страны причину отсутствия реакции объединения во время Карабахского кризиса.

