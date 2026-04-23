Похудевшая на 25 килограммов звезда «Интернов» показала лицо без фильтров

Похудевшая на 25 килограммов актриса Пермякова показала лицо без фильтров

Похудевшая на 25 килограммов российская актриса, участница команды КВН «Парма» Светлана Пермякова показала лицо без фильтров. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя звезда сериала «Интерны» предстала перед камерой в черном наряде, дополнив образ золотистыми украшениями. При этом она продемонстрировала лицо крупным планом, отметив, что это просто случайная фотография.

«Без фильтров, без ретуши, без "магии". Женщина 54 лет. С жизнью, с опытом, с лицом, которое не прятала и не переделывала», — указала в подписи знаменитость.

