Популярный российский комик раскрыл заработок

Комик Хетаг Хугаев заявил, что зарабатывает около миллиона рублей

Популярный российский стендап-комик Хетаг Хугаев раскрыл свой заработок и назвал его хорошим. На эту тему он высказался в беседе с проектом «На личный счет», видео опубликовано на YouTube.

По словам юмориста, его заработок составляет около миллиона рублей. Хугаев уточнил, что такую сумму получает после выплаты налогов и зарплаты своей команде, но не пояснил, идет ли речь о месячном доходе или же о гонораре за один концерт.

«Я реально хорошо зарабатываю, а трачу потрясающе, в разы больше», — поиронизировал комик. Он также заявил, что получает деньги не только благодаря выступлениям, но и за рекламные контракты.

Ранее Хугаев рассказал, что ему одобрили визу Великобритании. Он добавил, что планирует отправиться в эту европейскую страну в мае.

Перед этим сообщалось, что Хугаев побывал во Франции и назвал недостаток этой страны. Комик признался, что французская кухня сильно его разочаровала, и назвал местную еду ужасно невкусной.