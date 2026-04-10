Известному российскому комику одобрили визу Великобритании

Комик Хетаг Хугаев сообщил, что ему одобрили визу Великобритании

Известный российский стендап-комик Хетаг Хугаев сообщил, что ему одобрили визу Великобритании. Об этом он рассказал в видео на своем YouTube-канале.

«Я сдал документы, и мне дали визу в Англию», — сказал юморист. Он добавил, что планирует отправиться в эту европейскую страну в мае.

Хугаев также заявил, что хочет сходить в Англии на футбольный матч и в театр. Он также попросил зрителей посоветовать, какие достопримечательности ему стоит увидеть.

Ранее Хугаев побывал во Франции и назвал недостаток этой страны. Комик признался, что французская кухня сильно его разочаровала, и назвал местную еду ужасно невкусной.

Перед этим юморист раскрыл удивившую его особенность США. Хугаев признался, что в Америке его впечатлили уличные артисты.