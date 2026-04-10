20:08, 10 апреля 2026Интернет и СМИ

Известному российскому комику одобрили визу Великобритании

Комик Хетаг Хугаев сообщил, что ему одобрили визу Великобритании
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: HUGA / YouTube

Известный российский стендап-комик Хетаг Хугаев сообщил, что ему одобрили визу Великобритании. Об этом он рассказал в видео на своем YouTube-канале.

«Я сдал документы, и мне дали визу в Англию», — сказал юморист. Он добавил, что планирует отправиться в эту европейскую страну в мае.

Хугаев также заявил, что хочет сходить в Англии на футбольный матч и в театр. Он также попросил зрителей посоветовать, какие достопримечательности ему стоит увидеть.

Ранее Хугаев побывал во Франции и назвал недостаток этой страны. Комик признался, что французская кухня сильно его разочаровала, и назвал местную еду ужасно невкусной.

Перед этим юморист раскрыл удивившую его особенность США. Хугаев признался, что в Америке его впечатлили уличные артисты.

    Последние новости

    Журналист «Новой газеты» арестован в Москве из-за использования ботов для «пробива». Это первое подобное уголовное дело

    Полиция идентифицировала останки пропавшей 46 лет назад женщины

    Названа цена самой дешевой студии в популярном у россиян городе-курорте

    Открыт способ ускоренного восстановления после инсульта

    Королеву раскритиковали за похудение на уколах словами «жрать надо меньше»

    Отец Маска рассказал об опыте с водкой и мечте искупаться в Волге

    Иранские нефтяники извлекли выгоду из войны на Ближнем Востоке

    Журналисты обнаружили знакомый с ходом мыслей Трампа источник

    В российском городе запчасти для ремонта трамваев стали печатать на 3D-принтере

    Раскрыто идеальное время для последнего приема пищи

    Все новости
