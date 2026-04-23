20:40, 23 апреля 2026Россия

Повышение квалификации назвали важным условием на современном рынке труда

Аналитик Волков: Специалистам в России придется постоянно повышать квалификацию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Специалистам в России, если они желают оставаться востребованными, придется постоянно повышать квалификацию или менять ее. Такие условия диктует современный рынок труда. Об этом в беседе с НСН заявил ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков.

«В целом экономика не показывает темпы роста в три процента, которые бы нам хотелось видеть. Темпы роста близки к стагнации. Это само по себе сдерживает рост занятости», — объяснил аналитик.

Теперь, по словам Волкова, сокращенным сотрудникам снова устроиться на работу будет крайне сложно, а повышать квалификацию придется всегда и всем. «Мы вступаем в эпоху, когда сотруднику, чтобы быть востребованным, всегда нужно будет повышать квалификацию. "Сокращенцам" как минимум будет непросто найти работу именно по своей специальности», — пояснил Волков.

Он привел в пример дизайнеров, спрос на труд которых во времена пандемии был сопоставим со спросом в IT. Однако теперь ситуация изменилась из-за популярности искусственного интеллекта. «По последним данным, число резюме дизайнера в 12 раз превышает число вакансий. Я думаю, что это долгосрочный тренд. Людям неизбежно придется переквалифицироваться», — констатировал аналитик.

При этом часто для компаний бывает накладно нанимать новых сотрудников, поэтому они практикуют другие способы сокращения расходов на персонал. Например, растет неполная занятость: неоплачиваемые отпуска, сокращенная неделя.

В конце декабря 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России сократился до рекордно низкого уровня и составил 2,2 процента. Доля трудоустроенных граждан среди экономически активного населения к концу года достигла 97,8 процента. Достигнутый показатель занятости Путин назвал «очень высоким».

    Последние новости

    Умер телеведущий и продюсер Алексей Пиманов. Скандальные репортажи в его программе «Человек и закон» сотрясали всю Россию

    КСИР вмешались в переговоры Ирана и США

    Трамп прокомментировал отставку министра ВМС США

    Врач призвал россиян делать салат с сорняком и назвал его деликатесом

    Раздражающую особенность Windows устранили

    Украинская штангистка отказалась от фото с россиянкой на чемпионате Европы

    13-летний мальчик сбросил на туристку статуэтку языческого божества и лишил ее жизни

    Повышение квалификации назвали важным условием на современном рынке труда

    Россиянам развеяли страшный миф о попадании молнии в авто

    58-летняя Николь Кидман в откровенных нарядах снялась для журнала

    Все новости
