Появились новые подробности о горящем четвертые сутки морском терминале на юге России

Площадь пожара на морском терминале в Туапсе сократилась еще вдвое. Подробности об обстановке на месте ЧП сообщает Telegram-канал оперштаба Краснодарского края.

Ранее 23 апреля оперштаб сообщал об уменьшении площади пожара вдвое.

«Всего с начала ликвидации возгорания, возникшего из-за атаки БПЛА киевского режима в ночь на 20 апреля, площадь пожара уменьшилась уже в четыре раза», — говорится в сообщении. В работах по ликвидации возгорания на данный момент задействованы 276 человек и 77 единиц техники.

Из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по терминалу в ночь на 20 апреля произошел пожар. В море и реку попали нефтепродукты, а в атмосферу поступили продукты горения, из-за чего в городе прошли осадки, создавшие налеты на поверхностях.