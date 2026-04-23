Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:50, 23 апреля 2026Россия

Появились новые подробности о горящем четвертые сутки морском терминале на юге России

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

Площадь пожара на морском терминале в Туапсе сократилась еще вдвое. Подробности об обстановке на месте ЧП сообщает Telegram-канал оперштаба Краснодарского края.

Ранее 23 апреля оперштаб сообщал об уменьшении площади пожара вдвое.

«Всего с начала ликвидации возгорания, возникшего из-за атаки БПЛА киевского режима в ночь на 20 апреля, площадь пожара уменьшилась уже в четыре раза», — говорится в сообщении. В работах по ликвидации возгорания на данный момент задействованы 276 человек и 77 единиц техники.

Из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по терминалу в ночь на 20 апреля произошел пожар. В море и реку попали нефтепродукты, а в атмосферу поступили продукты горения, из-за чего в городе прошли осадки, создавшие налеты на поверхностях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok