Появились подробности о бушующем четвертые сутки пожаре на морском терминале в Туапсе

Площадь пожара на морском терминале в Туапсе сократилась почти в два раза. Подробности о ликвидации возгорания сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

«В настоящее время в тушении участвуют 276 человек, задействовано 77 единиц техники», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что разлив нефтепродуктов в реке Туапсе локализован, на данный момент ведется постоянный мониторинг обстановки.

Ранее краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что после атаки в морском порту Туапсе, которая произошла в ночь на 20 апреля, загорелся терминал. Жертвой произошедшего стал мужчина. Еще один человек пострадал. Во всех школах города-курорта отменили занятия.

Из-за атаки ВСУ в море и реку попали нефтепродукты, а в атмосферу поступили продукты горения.