Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:56, 23 апреля 2026Россия

Появились подробности о бушующем четвертые сутки пожаре на морском терминале в Туапсе

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

Площадь пожара на морском терминале в Туапсе сократилась почти в два раза. Подробности о ликвидации возгорания сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

«В настоящее время в тушении участвуют 276 человек, задействовано 77 единиц техники», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что разлив нефтепродуктов в реке Туапсе локализован, на данный момент ведется постоянный мониторинг обстановки.

Ранее краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что после атаки в морском порту Туапсе, которая произошла в ночь на 20 апреля, загорелся терминал. Жертвой произошедшего стал мужчина. Еще один человек пострадал. Во всех школах города-курорта отменили занятия.

Из-за атаки ВСУ в море и реку попали нефтепродукты, а в атмосферу поступили продукты горения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok