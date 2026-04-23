Путин встретился с президентом Киргизии

Путин встретился в Кремле с президентом Киргизии Жапаровым

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с лидером Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич! Очень рад вас видеть. Спасибо большое, что приехали. Я вспоминаю, с каким гостеприимством вы нас встречали, всю нашу делегацию у себя на родине», — обратился к киргизскому коллеге российский лидер.

Президент Киргизии в ответ заявил, что Москву и Бишкек связывают «исторические узы дружбы» и отношения стратегического партнерства.

Ранее Жапаров заявил о планах завершить до конца 2027 года замену всех русскоязычных названий сел. При этом политик подчеркнул, что не поддерживает присвоение населенным пунктам имен киргизских исторических личностей.