Жапаров: Киргизия до конца 2027 года заменит все русскоязычные названия сел

Власти Киргизии намерены до конца 2027 года заменить все русскоязычные названия сел. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров, передает ТАСС.

«Планируем завершить эту работу в следующем году», — сказал он.

При этом политик подчеркнул, что не поддерживает присвоение населенным пунктам имен киргизских исторических личностей. Как напомнило агентство, с момента избрания Жапарова были официально изменены названия более полутора десятков населенных пунктов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не угрожает ни одной стране мира, которая не планирует уничтожение русскоязычного населения. По словам официального представителя Кремля, Москва также не представляет угроз для стран, которые не собираются стать центром антироссийской деятельности и как-либо подрывать безопасность РФ.