В Кремле высказались об угрозе России для других стран

Песков: Россия не угрожает странам, не планирующим уничтожение русскоязычных

Россия не угрожает ни одной стране мира, которая не планирует уничтожение русскоязычного населения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что Москва также не представляет угрозы для государств, которые не собираются стать центром антироссийской деятельности и как-либо подрывать безопасность РФ.

«Россия не представляет угрозу ни для одной страны, которая не планирует стать центром для антироссийской деятельности, которая не планирует уничтожение русскоязычного населения и которая не планирует каким-то образом подрывать безопасность Российской Федерации», — сказал он.

Ранее МИД России предупредил страны Прибалтики из-за решения открыть небо для беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). До этого в Минобороны Латвии опровергли информацию о предоставлении воздушного коридора для атак по территории России.