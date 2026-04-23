Пытавшийся взорвать главу поселения россиянин получил 26 лет колонии

В Запорожской области осудили мужчину за покушение на главу поселения

По данным агентства, в 2022 году знакомый фигуранта переехал на территорию Украины и связался с подсудимым, сообщив, что работает на украинскую разведку. После этого попросил помощи.

В январе 2023 года Сергей Чумаченко получил задание расправиться с главой Кирилловского сельского поселения администрации Мелитополя. Он установил его маршруты и график движения, после чего определил место для установки самодельного взрывного устройства (СВУ) рядом с киоском. Злоумышленник получил противопехотную мину и другие устройства для совершения теракта, в указанное время активировал взрывчатку, но она не сработала.

Через некоторое время он повторил попытку, установив взрывное устройство у входа в администрацию, но взрыва и на этот раз не последовало.

Суд приговорил Чумаченко к 26 годам лишения свободы.

