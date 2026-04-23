12:07, 23 апреля 2026

Пытавшийся взорвать главу поселения россиянин получил 26 лет колонии

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Запорожской области осудили мужчину за покушение на главу поселения. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в 2022 году знакомый фигуранта переехал на территорию Украины и связался с подсудимым, сообщив, что работает на украинскую разведку. После этого попросил помощи.

В январе 2023 года Сергей Чумаченко получил задание расправиться с главой Кирилловского сельского поселения администрации Мелитополя. Он установил его маршруты и график движения, после чего определил место для установки самодельного взрывного устройства (СВУ) рядом с киоском. Злоумышленник получил противопехотную мину и другие устройства для совершения теракта, в указанное время активировал взрывчатку, но она не сработала.

Через некоторое время он повторил попытку, установив взрывное устройство у входа в администрацию, но взрыва и на этот раз не последовало.

Суд приговорил Чумаченко к 26 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что российский подросток получил 6,5 года колонии за угрозу на железной дороге.

    Последние новости

    Принц Гарри выступил с неожиданным заявлением по Украине

    Семенович призвала женщин не мешать общению ребенка с отцом

    Стали известны неприятные детали увольнения министра ВМС США

    В России запустили завод по выпуску автомобильных двигателей

    Названа вызывающая у россиян недовольство проблема в системе ЖКХ

    Названы самые распространенные болезни россиян в отпуске

    Главнокомандующий ВСУ обратился к королю Великобритании

    Десятилетий мальчик пять раз попал в Книгу рекордов России

    Военный описал украинских операторов БПЛА цитатой из фильма «Антикиллер»

    В России отреагировали на визит принца Гарри на Украину

    Все новости
