09:23, 23 апреля 2026Мир

Раскрыта причина увольнения министра ВМС США

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

У отправленного в отставку министра Военно-морских сил (ВМС) США Джона Фелана сложились напряженные отношения с главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на информированный источник.

«Фелан не осознавал, что он не начальник. Его обязанность — следовать приказам, а не действовать так, как он считает нужным», — поделился собеседник издания.

Как выяснил Axios, Фелан поддерживал хорошие отношения с президентом Дональдом Трампом. Однако Хегсет считал, что министр ВМС слишком часто нарушал субординацию, пользуясь прямым доступом к американскому лидеру. В публикации отмечено, что резиденция Трампа в Мар-а-Лаго расположена по соседству с домом Фелана.

О противостоянии Фелана и Хегсета также написала газета The New York Times. По данным ее источников, у них возникали разногласия по кадровым назначениям в ВМС и Корпусе морской пехоты.

Отмечается, что Джон Фелан получил назначение в 2025 году, не имея военного опыта, но активно участвовал в сборе средств для предвыборной кампании Трампа. Будучи одним из крупнейших спонсоров Республиканской партии, он пожертвовал более 1,8 миллиона долларов на поддержку республиканцев.

Пентагон объявил об отставке Фелана в ночь на 23 апреля. Исполнять обязанности министра ВМС поручено Хунгу Као, ранее занимавшему пост заместителя.

    Последние новости

    Число рекомендованных к увольнению сотрудников в России взлетело

    Обыски из-за наводнения в Дагестане попали на видео

    Махачев рассказал о дате своего возвращения в октагон

    Росстат объявил о резком росте промышленности

    Жена Юры Борисова показала фото интимного момента с мужем

    Мировые цены на нефть достигли максимума

    Россиянин до отправки на СВО пустил в квартиру девушку и остался без вещей и машин

    Гол россиянина не спас «Питтсбург» от поражения в матче плей-офф НХЛ

    В Дании столкнулись поезда

    Исполнение приказа руководителя обернулось для россиянина приговором

    Все новости
