Раскрыта причина увольнения министра ВМС США

Axios: Министр ВМС США Фелан ушел в отставку из-за конфликта с Хегсетом

У отправленного в отставку министра Военно-морских сил (ВМС) США Джона Фелана сложились напряженные отношения с главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на информированный источник.

«Фелан не осознавал, что он не начальник. Его обязанность — следовать приказам, а не действовать так, как он считает нужным», — поделился собеседник издания.

Как выяснил Axios, Фелан поддерживал хорошие отношения с президентом Дональдом Трампом. Однако Хегсет считал, что министр ВМС слишком часто нарушал субординацию, пользуясь прямым доступом к американскому лидеру. В публикации отмечено, что резиденция Трампа в Мар-а-Лаго расположена по соседству с домом Фелана.

О противостоянии Фелана и Хегсета также написала газета The New York Times. По данным ее источников, у них возникали разногласия по кадровым назначениям в ВМС и Корпусе морской пехоты.

Отмечается, что Джон Фелан получил назначение в 2025 году, не имея военного опыта, но активно участвовал в сборе средств для предвыборной кампании Трампа. Будучи одним из крупнейших спонсоров Республиканской партии, он пожертвовал более 1,8 миллиона долларов на поддержку республиканцев.

Пентагон объявил об отставке Фелана в ночь на 23 апреля. Исполнять обязанности министра ВМС поручено Хунгу Као, ранее занимавшему пост заместителя.