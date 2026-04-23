Министр ВМС США ушел в отставку

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:29, 23 апреля 2026

Пентагон: Министр ВМС США Джон Фелан ушел в отставку, и.о. станет Хунг Као
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Министр военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов Америки (США) Джон Фелан ушел в отставку. Об этом сообщил помощник министра войны по связям с общественностью, пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл на своей официальной странице в социальной сети Х.

«От имени министра войны и заместителя министра войны мы выражаем благодарность министру Фелану за его службу министерству и военно-морским силам Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.

Парнелл отметил, что Фелан «покидает должность немедленно». Исполняющим обязанности министра ВМС США станет Хунг Као.

Ранее Джон Фелан признал, что Военно-морские силы Соединенных Штатов потерпели крах в ремонте атомной подводной лодки USS Boise, на который потратили около 800 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok