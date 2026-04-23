Министр ВМС США ушел в отставку

Пентагон: Министр ВМС США Джон Фелан ушел в отставку, и.о. станет Хунг Као

Министр военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов Америки (США) Джон Фелан ушел в отставку. Об этом сообщил помощник министра войны по связям с общественностью, пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл на своей официальной странице в социальной сети Х.

«От имени министра войны и заместителя министра войны мы выражаем благодарность министру Фелану за его службу министерству и военно-морским силам Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.

Парнелл отметил, что Фелан «покидает должность немедленно». Исполняющим обязанности министра ВМС США станет Хунг Као.

Ранее Джон Фелан признал, что Военно-морские силы Соединенных Штатов потерпели крах в ремонте атомной подводной лодки USS Boise, на который потратили около 800 миллионов долларов.