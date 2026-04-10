США «облажались» в одном важном для страны деле и признали это

Фелан: США облажались с ремонтом атомной подводной лодки USS Boise

Военно-морские силы (ВМС) Соединенных Штатов Америки (США) потерпели крах в ремонте атомной подводной лодки USS Boise, на который потратили около 800 миллионов долларов. Об этом заявил министр ВМС Джон Фелан в интервью изданию Semafor.

«Да, мы облажались. И это нехорошо. Но это то, что есть, нужно двигаться дальше и стараться двигаться вперед в будущем», — отметил Фелан.

Ремонт военной субмарины несмотря на большие растраты был выполнен лишь на 22 процента. В итоге атомная подлодка будет вовсе выведена из состава американского флота.

Фелан назвал такое решение примером «радикальной прозрачности».

