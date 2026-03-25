Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:10, 25 марта 2026Наука и техникаЭксклюзив

Военный рассказал о раскрытой уязвимости военного флота США

Кошкин: Направленные к Ирану авианосцы США олицетворяют гнилость мощи Америки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Navy / Handout via Reuters

Направленные на Ближний Восток авианосцы Соединенных Штатов олицетворяют гнилость мощи Вашингтона, заявил полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Андрей Кошкин. Так в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт высказался об угрозе для американского флота.

«Две авианесущие ударные группы были направлены на Ближний Восток во главе с "Авраамом Линкольном" и "Джеральдом Фордом". Мир весь содрогнулся. Потому что все знают, что США находятся на морях и океанах благодаря созданию этих авианосных групп, которые держат в страхе всю планету», — сообщил Кошкин.

Однако, по словам военного эксперта, на «Джеральде Форде» неожиданно загорелась прачечная, которую тушили более 30 часов.

«Иран сказал, что это были ракеты и беспилотники. В принципе, можно согласиться и с Ираном, и с США, которые заявляют, что это информационная борьба. Но то, что эти авианосцы были отведены на 500 километров от целей, по которым они должны были работать, свидетельствует, что эти авианесущие группы не являются уже той угрозой, которую представляли. Они олицетворяют ту проверяемую, но не доказанную мощь, о которой заявляет сегодня 47-й президент США Дональд Трамп», — заявил он.

Эти два авианосца сегодня олицетворяют гнилость мощи Соединенных Штатов. Так что в сложившейся ситуации не все так бравурно, как заявляет Дональд Трамп на весь мир. А мы реально понимаем, что очень много уязвимых мест, в том числе и в Военно-морских силах США

Андрей Кошкинполковник в отставке

Ранее стало известно, что Военно-морские силы КСИР ударили крылатыми ракетами по одному из крупнейших американских кораблей, авианосцу «Авраам Линкольн». Иранские военные также заявили, что действия и передвижение «Авраама Линкольна» постоянно отслеживаются и, как только противник окажется в пределах досягаемости ракетных систем, военно-морской флот нанесет сокрушительный удар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok