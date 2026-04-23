Полковник Матвийчук: Стратегия Киева — врать Европе о переломе в войне

Киев выработал стратегию — ездить по Европе и рассказывать, что перелом в войне наступил, Украина перехватила инициативу и создала дроновую угрозу для России, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он назвал это ложью и пиар-акцией, цель которой — выпросить деньги и оружие.

По словам военного эксперта, в Киеве распространяют фейки — кадры горящей Москвы и паники в российских городах. Это информационно-психологическая операция, оправдывающая варварские действия Украины против мирного населения, объясняет Матвийчук.

Реальность же, отмечает он, другая: за последний месяц Россия взяла под контроль 300 населенных пунктов. На всех направлениях — Сумском, Харьковском, Запорожском, Южно-Донецком и Херсонском — российские войска продвигаются вперед. Потери противника исчисляются не десятками и не сотнями, а тысячами человек.

На Харьковском направлении пропали две бригады — это около 5000 человек. Их не разгромили, они просто убежали с поля боя. Моральный и боевой дух украинской армии падает. Украина сегодня не имеет ни одного работающего экономического объекта собственного производства — все сосредоточено в руках западных компаний Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Полковник в отставке также заявил, что США постепенно уходят от конфликта, на первое место выходит Германия. По словам Матвийчука, немецкий канцлер хочет доказать, что победа советской армии в 1945 году была случайной, и пытается возобновить войну до победного конца теперь уже при помощи Украины.

Между тем, обратил внимание специалист, российские войска продолжают продвижение: взяты три деревни под Липцами, на Купянском направлении продвижение составило 3,5 километра, под Сумами войска вышли в пригород, а на южно-донецком направлении практически захвачен центр Константиновки.

Ранее сообщалось, что украинские власти приняли решение возобновить работу нефтепровода «Дружба» после поражения премьера Венгрии Виктора Орбана на выборах. Зеленский на этой неделе заявил, что «со стороны Украины предприняты все необходимые шаги», подтвердив, что ремонт «Дружбы» завершен.

