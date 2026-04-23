00:01, 23 апреля 2026Мир

На Западе высмеяли внезапный шаг Украины

TEC: Украина внезапно восстановила «Дружбу» после поражения Орбана
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Украинские власти приняли решение возобновить работу нефтепровода «Дружба» после поражения премьера Венгрии Виктора Орбана на выборах. Об этом написало издание The European Conservative.

«Теперь, когда Орбана вычеркнули из уравнения, трубопровод, похоже, починился, как по волшебству. Зеленский на этой неделе заявил, что "со стороны Украины предприняты все необходимые шаги", подтвердив, что ремонт "Дружбы" завершен», — говорится в статье.

По мнению журналистов, «тут нет ничего удивительного для тех, кто наблюдал за этим театральным представлением». Как отмечает издание, на протяжении долгого времени Евросоюз фактически поддерживал позицию страны вне блока. Правительство Орбана представлялось как неразумное и упрямое.

Ранее сообщалось, что Украина запустила перекачку нефти по «Дружбе». Венгерская компания ‌MOL уже подала заявку на первые объемы нефти, которые направятся в Венгрию и Словакию. Ожидается, что первые партии сырья поступят в страны не позднее 23 апреля.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев выполнил все обещания по восстановлению транзита российской нефти в страны Европейского союза по «Дружбе»

    Последние новости

    Власти США составили список «хороших» и «плохих» стран НАТО

    Абрамович подал иск к правительству Великобритании

    Названа требуемая сумма на восстановление Украины

    В Минфине США забили тревогу после потери сотен миллиардов долларов

    Мостовой назвал беспределом судейство в РПЛ

    Нардеп заявил об отсутствии массовой «бусификации» на Украине

    Стало известно о прибытии очередной авианосной группы США на Ближний Восток

    Американский профессор поразился сокрушительному удару Ирана

    Американские журналисты высказались об одном решении Трампа в отношении Ирана

    Заявление Зеленского о Донбассе вызвало переполох в азиатской стране

    Все новости
