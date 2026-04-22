Киев высказался о своих обещаниях по нефтепроводу «Дружба»

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:01, 22 апреля 2026

Сибига: Киев выполнил все обещания по восстановлению нефтепровода «Дружба»
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Киев выполнил все обещания по восстановлению транзита российской нефти в страны Европейского союза (ЕС) по нефтепроводу «Дружба». С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает «Интерфакс-Украина».

«Здесь я хочу очень осторожным быть, потому что я считаю, что самая главная искусственно созданная преграда — венгерская — снята», — добавил дипломат.

Сибига заявил о необходимости дальнейшего взаимодействия со странами Евросоюза для получения кредита в размере 90 миллиардов евро и рассказал о получении официального обращения ЕС о восстановлении транзита через нефтепровод. При этом глава МИД Украины напомнил о планах Брюсселя отказаться от поставок российской нефти до конца 2027 года и подчеркнул, что Киев исходит из этого решения руководства ЕС.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об окончании ремонтных работ на «Дружбе». Он добавил, что нефтепровод может возобновить свою работу, но не уточнил, когда это произойдет.

Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова назвала дату возобновления поставок нефти в республику по «Дружбе». Также она отметила, что украинская сторона утром в среду начала наполнение нефтепровода «Дружба» со стороны Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok