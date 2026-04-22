Стала известна дата возобновления поставок нефти по «Дружбе» в Словакию

Сакова: Возобновление поставок нефти по «Дружбе» в Словакию ожидается в четверг

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что восстановление остановленных Киевом поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию ожидается в четверг. Об этом пишет РИА Новости.

Сакова уточнила, что поставки ожидаются утром 23 апреля. Также она отметила, что украинская сторона утром в среду начала наполнение нефтепровода «Дружба» со стороны Белоруссии.

Глава министерства иностранных дел (МИД) государства Юрай Бланар заявлял, что Словакия поддержит новые санкции против России после того, как заработает нефтепровод «Дружба».