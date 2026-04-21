Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21 апреля 2026

В Словакии согласились поддержать санкции против России при одном условии

Бланар: Словакия поддержит пакет санкций против России в случае работы «Дружбы»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Kira Hofmann / Globallookpress

Словакия поддержит новые санкции против России после того, как заработает нефтепровод «Дружба». Такое условие назвал глава министерства иностранных дел (МИД) государства Юрай Бланар, его комментарий размещен на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

«Мы готовы поддержать и 20-й пакет санкций против РФ, поскольку, по нашим оценкам, это не повлияет на словацкую экономику, однако мы сделаем это только тогда, когда российская нефть по нефтепроводу "Дружба" прибудет в Словакию», — высказался он.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо и глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр обсудили восстановление работы нефтепровода «Дружба». Фицо сообщил, что позвонил Мадьяру, чтобы узнать о позиции политического руководства страны относительно работы нефтепровода.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok