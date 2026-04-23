Россиян предупредили о росте цен на техобслуживание автомобилей

Эксперт Шапринский: Техобслуживание машин подорожает на 10 %

В 2026 году стоимость технического обслуживания автомобилей в России может вырасти на 10 процентов. Такой прогноз дал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский в разговоре с Motor.

Он напомнил, что по итогам прошлого года стоимость ТО выросла на 8-10 процентов. В этом году, по словам эксперта, стоит ждать того же. На подорожание влияет как рост инфляции и цен на запчасти, так и увеличение затрат на обеспечение работы сервиса, включая коммунальные услуги и аренду помещений.

Рост цен вынуждает российских автовладельцев сокращать траты на обслуживание машин, предпочитая автосервисам самостоятельный ремонт. Чаще россияне самостоятельно выполняют мелкий ремонт, замену расходных элементов и несложное обслуживание собственными силами.