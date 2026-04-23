10:45, 23 апреля 2026Авто

Россиян предупредили о росте цен на техобслуживание автомобилей

Эксперт Шапринский: Техобслуживание машин подорожает на 10 %
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В 2026 году стоимость технического обслуживания автомобилей в России может вырасти на 10 процентов. Такой прогноз дал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский в разговоре с Motor.

Он напомнил, что по итогам прошлого года стоимость ТО выросла на 8-10 процентов. В этом году, по словам эксперта, стоит ждать того же. На подорожание влияет как рост инфляции и цен на запчасти, так и увеличение затрат на обеспечение работы сервиса, включая коммунальные услуги и аренду помещений.

Рост цен вынуждает российских автовладельцев сокращать траты на обслуживание машин, предпочитая автосервисам самостоятельный ремонт. Чаще россияне самостоятельно выполняют мелкий ремонт, замену расходных элементов и несложное обслуживание собственными силами.

    Последние новости

    Объявлено о «бесчеловечной атаке» ВСУ на регион России в тысяче километров от границы

    Синоптик раскрыла причины похолодания в Москве

    Раненую после обстрела краснокнижную птицу спасли в Уфе

    Врачей обвинили в сокрытии реальной причины смерти сотрудника российского авиазавода

    Россиянин получил 5,5 года колонии за комментарии в мессенджере

    Уехавший в Израиль комик пошутил про изменения в своей русской речи

    Ученый назвал способ защититься от клещей

    Глава МИД Греции допустил присоединение к ЕС одной страны в 2027 году

    Исполнительница хита «Матушка-земля» прогулялась по улице в образе за сотни тысяч рублей

    58-летняя женщина расправилась с 93-летним мужем при помощи вазы

    Все новости
