18:53, 23 апреля 2026

Россиянам напомнили про оплату в двойном размере за работу в праздники

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В мае на фоне праздников россиян традиционно ожидают два длинных периода выходных, однако некоторым все же придется работать. При этом их ждет двойная оплата, напомнила эксперт центра «Профессии будущего» Анна Сайгина в беседе с RT.

По ее словам, если человек работает в праздники, то по ТК он должен иметь компенсацию в нескольких вариантах на выбор. Первый означает двойную оплату за отработанное время вместе со стимулирующими выплатами. Второй — премии за такую работу. Таким образом, фактически за один праздничный день человек может заработать как за два обычных дня. В то же время, напомнила Сайгина, при посменной работе порядок компенсации остается тем же.

Тем не менее работодатель не может заставлять людей работать в праздничные дни без их письменного согласия. Условием для такого внепланового выхода является лишь предотвращение катастроф, производственные аварии или стихийное бедствие, напомнила Сайгина.

В остальном эксперт напомнила, что, если сотруднику предстоит работать в дни, когда большинство отдыхает, важно заранее позаботиться о своем здоровье и ментальном состоянии. В этом плане необходимо полноценно выспаться, не забывать про перерывы и почаще переключать внимание.

Ранее была названа желаемая продолжительность майских праздников. По мнению россиян, идеальным вариантом стала бы непрерывная неделя отдыха в начале мая.

В 2026-м сокращенными рабочими днями будут 30 апреля и 8 мая, напомнил глава юридической практики в SuperJob Александр Южалин. В целом предстоящие праздники будут самыми короткими за последние восемь лет. Выходные дни традиционно выпадают на 1-3 и 9-11 мая.

    Последние новости

    Умер ведущий передачи «Человек и закон»

    Турист был застигнут врасплох снежной бурей во время похода и не выжил

    В Госдуме предложили создать российский аналог ChatGPT

    Захарова призвала Соловьева «не подкачать» с комментарием о новых санкциях ЕС

    Зеленский поблагодарил ЕС за кредит на 90 миллиардов евро словами «отличный день»

    Минпросвещения рассказало подробности о возможностях не сдавших ОГЭ школьников

    Президент Киргизии высказался об отношениях с Россией

    В ЕС допустили использование российских активов для погашения кредита Украине

    Белоусов выразил соболезнования родным телеведущего Пиманова

    В Дагестане пострадавшим от паводков предоставят льготы

    Все новости
