Россиянам напомнили про оплату в двойном размере за работу в праздники

Эксперт Сайгина напомнила про оплату в двойном размере за работу в праздники

В мае на фоне праздников россиян традиционно ожидают два длинных периода выходных, однако некоторым все же придется работать. При этом их ждет двойная оплата, напомнила эксперт центра «Профессии будущего» Анна Сайгина в беседе с RT.

По ее словам, если человек работает в праздники, то по ТК он должен иметь компенсацию в нескольких вариантах на выбор. Первый означает двойную оплату за отработанное время вместе со стимулирующими выплатами. Второй — премии за такую работу. Таким образом, фактически за один праздничный день человек может заработать как за два обычных дня. В то же время, напомнила Сайгина, при посменной работе порядок компенсации остается тем же.

Тем не менее работодатель не может заставлять людей работать в праздничные дни без их письменного согласия. Условием для такого внепланового выхода является лишь предотвращение катастроф, производственные аварии или стихийное бедствие, напомнила Сайгина.

В остальном эксперт напомнила, что, если сотруднику предстоит работать в дни, когда большинство отдыхает, важно заранее позаботиться о своем здоровье и ментальном состоянии. В этом плане необходимо полноценно выспаться, не забывать про перерывы и почаще переключать внимание.

Ранее была названа желаемая продолжительность майских праздников. По мнению россиян, идеальным вариантом стала бы непрерывная неделя отдыха в начале мая.

В 2026-м сокращенными рабочими днями будут 30 апреля и 8 мая, напомнил глава юридической практики в SuperJob Александр Южалин. В целом предстоящие праздники будут самыми короткими за последние восемь лет. Выходные дни традиционно выпадают на 1-3 и 9-11 мая.